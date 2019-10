Kotimaa

Kerrostalossa suuri tulipalo Vaasassa, ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa

Kerrostalo

on syttynyt palamaan Vaasassa Kuningattarenpolulla. Ihmisiä on kehotettu pysymään poissa paikalta, ja savusta on annettu viranomaisvaroitus.Pelastuslaitoksen hälytyksen mukaan kyse on suuresta tulipalosta. Paikalle lähetettiin lukuisia sammutusyksiköitä.Toistaiseksi ei ole tietoa, onko tulipalossa loukkaantunut tai kuollut ihmisiä.Uutinen päivittyy.