Kotimaa

Kerrostalossa tulipalo Vaasassa, ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa

Kerrostalo

on syttynyt palamaan Vaasassa Kuningattarenpolulla. Ihmisiä on kehotettu pysymään poissa paikalta, ja savusta on annettu viranomaisvaroitus. Sammutustyöt jatkuvat iltaa myöten.Pelastuslaitoksen hälytyksen mukaan kyse on suuresta tulipalosta. Paikalle lähetettiin lukuisia sammutusyksiköitä.Kyseessä on kolmikerroksinen kerrostalo, jonka asukkaat on evakuoitu. Yksi ihminen on altistunut onnettomuudessa savulle, ja kaksi kissaa on kuollut palossa.Pelastuslaitoksen mukaan tuli on levinnyt koko rakennuksen katolle ja savunmuodostus on runsasta. Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, mistä tulipalo on saanut alkunsa.