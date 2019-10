Kotimaa

Tragedia ravistelee taas Suomen turvallisuuden tunnetta, mutta jääkö huoli nuorison pahoin­voinnista pelkäksi

Onnettomuustutkintalautakunta suositti esimerkiksi seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi huolehtia siitä, että alle 23-vuotiaille ei aloiteta mielenterveyslääkehoitoa ilman psykiatriaan tai nuorten psyykenlääkehoitoon perehtyneen lääkärin tutkimusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi yhdessä opetusministeriön kanssa huolehtia siitä, että opiskeluterveydenhuollon resursseja vahvistetaan erityisesti mielenterveyden osalta. Tämä edellyttäisi muun muassa säännöllisiä pakollisia terveystarkastuksia.

Opetusministeriön tulisi huolehtia siitä, että oppilaille ja opiskelijoille luodaan koulukohtaisia mahdollisuuksia tuoda myös verkossa esiin huoliaan ja ajatuksiaan sekä keskustella opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Järjestelmään tulisi liittää menetelmät ongelmatilanteiden tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi.

Hätä nuorten hädästä ja mahdollisesti aggressioina purkautuvasta pahoinvoinnista oli suuri – ja aiheesta.

”Yhdellä koulupsykologilla isossa oppilaitoksessa ei pitkälle päästä.”

”Ne, jotka ovat hiljaisia, eivät aiheuta kenellekään harmia, eikä heidän peräänsä hirveästi kysellä.”

