Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä, tienpinnat saattavat jäätyä

ajokelistä näyttää tulevan huono. Ilmatieteen laitos on antanut ajokelivaroituksen laajalle alueelle, joka kattaa koko eteläisen Suomen lounaisrannikolta Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan asti.Ajokeli on huono tienpintojen jäätymisen vuoksi, minkä vuoksi liikenteen sujuvuus heikkenee, keskinopeudet laskevat ja onnettomuuksien riski kohoaa.Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli Forecan mukaan kello kolmelta perjantain ja lauantain välisenä yönä puoli astetta pakkasta.Suomessa vallitsee viileä pohjoinen ilmavirtaus, ja paikoin sataa vettä tai lunta.Päivän ylin lämpötila on etelässäkin muutamia asteita plussan puolella.