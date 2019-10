Kotimaa

Asperger katoaa tautiluokituksesta kokonaan, jatkossa puhutaan pelkästä autismikirjon häiriöstä

Monelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutoksen

On