Tilastokeskus selvitti, kuinka 30-vuotiaiden elämä on muuttunut 30 vuodessa: Avioliiton suosio on romahtanut ja vuokra-asuminen yleistynyt

Kotimaa

Tilastokeskus selvitti, kuinka 30-vuotiaiden elämä on muuttunut 30 vuodessa: Avioliiton suosio on romahtanut

Työ

Työssäkäynti

Opiskelu

Perhe

Asunto

, perhe ja asunto. Muun muassa ne ovat muuttunut suomalaisten 30-vuotiaiden elämässä 30 vuoden aikana. Siinä ajassa esimerkiksi naimattomien ja yksinasuvien kolmekymppisten määrät ovat kaksinkertaistuneet.Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä vertailtiin kahden eri vuoden kolmekymppisiä. Vertailusta tehty selvitys julkaistiin perjantaina Tilastokeskuksen Tieto&trendit-sivustolla.HS poimi selvityksestä neljä mielenkiintoista muutosta.Suomessa oli vuonna 1987 noin 77 000 30-vuotiasta. Heistä 84,3 prosenttia oli jo työelämässä.Kolmekymmentä vuotta myöhemmin, eli vuonna 2017, 30-vuotiaiden ikäluokka oli selvästi pienempi. Suomessa oli silloin hieman yli 67 000 30-vuotiasta. Työväestön osuus heistä oli supistunut 75 prosenttiin.Myös työn luonne on muuttunut. Vuonna 1987 lähes neljäsosa kolmekymppisistä työskenteli teollisuuden toimialoilla. Vuoteen 2016 mennessä teollisuudessa työskentelevien osuus oli puolittunut.Vuonna 1987 yleisin ammatti 30-vuotiaalla oli maan- ja metsänviljelijä. Vuonna 2016 yleisimmät ammatit olivat myyjä, sairaanhoitaja ja lähihoitaja.Yksi ala on pitänyt pintansa. Kaupan tehtävissä työskentelevien kolmekymppisten osuus oli noin kymmenen prosenttia niin vuonna 1987 kuin myös vuonna 2016.Pääasiallisten opiskelijoiden määrä on kasvanut selvästi vuodesta 1987.30 vuotta sitten pääasiallisia kolmekymppisiä opiskelijoita oli noin 1 900, kun taas nykyisin heitä on lähes 4 200.Varsinkin naisten määrä opiskelijoissa on kasvanut. Vuonna 1987 pääasiallisia naisopiskelijoita oli noin tuhat, kun vuonna 2017 heitä oli noin 2 300.Avioliiton suosio on romahtanut 30-vuotiaiden parissa. 59 prosenttia vuoden 1987 kolmekymppisistä oli naimisissa. Vuoden 2017 lopussa naimattomia oli 65 prosenttia.Naimattomien 30-vuotiaiden osuus on siis lähes kaksinkertaistunut.Vuonna 1987 kolmekymppisistä suurimmalla osalla (61%) oli lapsia. Joka toisella heistä oli kaksi lasta.Vuonna 2017 lapsia oli noin 40 prosentilla kolmekymppisistä.Vielä 30 vuotta sitten 41 prosenttia kolmekymppisistä asui kerrostalossa. Nykyisin yli puolet kolmekymppisistä asuu kerrostalossa.Myös vuokra-asumisen suosio on kasvanut. Vuokralla asuvien osuus on kasvanut kymmenellä prosenttiyksiköllä 42 prosenttiin.Myös kolmekymppisten asuminen on keskittynyt. Uudellamaalla asuvien kolmekymppisten määrä on kasvanut kymmenellä prosenttiyksiköllä 37 prosenttiin vuodesta 1987.