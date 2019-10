Kotimaa

Poliisi: Yksi kuoli ampuma­välikohtauksessa Lahdessa

poliisi kertoo pikaviestipalvelu Twitterissä, että Lahdessa on tapahtunut ampumavälikohtaus.Ala-Tonttilankadulla sunnuntaina tapahtuneen ampumisen seurauksena on poliisin mukaan kuollut yksi ihminen.Poliisin tiedotteen mukaan epäilty ampuja on saatu kiinni.Tutkinnallisista syistä poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi enempää tapahtunutta. Poliisi kertoo tiedottavansa aikaisintaan huomenna lisää asiasta.