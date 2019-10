Kotimaa

Poliisi: Yksi kuoli ulkona tapahtuneessa ampuma­välikohtauksessa Lahdessa

poliisi kertoo pikaviestipalvelu Twitterissä, että Lahdessa on tapahtunut ampumavälikohtaus.Ala-Tonttilankadulla sunnuntaina tapahtuneen ampumisen seurauksena on poliisin mukaan kuollut yksi ihminen.Hämeen poliisilaitos vahvistaa HS:lle, että ampuminen tapahtui ulkoalueella. Sen tarkemmin poliisi ei tässä vaiheessa tapahtumista kerro.Poliisin tiedotteen mukaan epäilty ampuja on saatu kiinni.Poliisi kertoo tiedottavansa aikaisintaan huomenna lisää asiasta.