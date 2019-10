Kotimaa

Sote-alalla on pian valtava työvoimapula, kun väestö ikääntyy

uhkaa valtava työvoimapula viidentoista vuoden sisällä, sillä se tarvitsee silloin noin 200 000 uutta työntekijää eli varsinkin lähihoitajia ja perushoitajia.”Ehkä vähän ylikin tuon riippuen siitä, miten tuottavuus kehittyy sote-palveluissa”, sanoo arviointijohtaja Pekka Rissanen https://www.hs.fi/haku/?query=pekka+rissanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.Syy on ilmeinen eli väestön vanheneminen. Niin sote-alan asiakkaat, mutta myös työntekijät vanhenevat ja jäävät eläkkeelle. Samalla suuret ikäluokat tulevat pian ikään, jossa palveluiden tarve kasvaa jatkuvasti. Rissasen mukaan sote-alan pitää siten varautua merkittävään työvoimapulaan.”Kun palvelut tuotetaan nykyisellä tavalla ja ottaen huomioon väestön palvelutarpeen kehitys, tarvitaan reilut 200 000 uutta työntekijää korvaamaan eläkkeelle siirtyviä työntekijöitä ja vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen”, Rissanen toteaa.Vuoteen 2035 mennessä ennusteen mukaan noin 165 000 sote-alan työntekijää jää eläkkeelle ja Rissasen mukaan tämän ryhmän poistuminen voidaan korvata nykyisillä koulutusmäärillä. Mutta jää siis vielä monen kymmenen tuhannen tekijän aukko, jota ei ole huomioitu.”Tälle ylimenevälle osalle, joka johtuu tarpeen kasvusta, ei ole vielä olemassa suunnitelmaa koulutuspaikkojen määrissä ja vastaavissa. Sitten on vielä huomioitava se, että kun koulutetaan sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä tai lähihoitajia, niin jäävätkö he tehtävään vai poistuvatko johonkin toiselle alalle.”

myös muistuttaa, että ala on sellainen, jossa tarvitaan ihmiskäsiä ja jossa tuottavuuden kohottaminen on vaikeaa. Sitä eivät voi hoitaa robotit tai tietotekniikkaa, tarvitaan ihmisiä.”Jonkinlaisia valmiuksia on automatisointiin, mutta se ei todennäköisesti riitä kattamaan tarvetta. Monista nyt käytössä olevissa teknologioista ei vielä tiedetä, miten ne vähentävät työvoiman tarvetta. Kyllä meidän kannattaa kansakuntana toivoa, että ne vaikuttavat myös työvoiman tarpeeseen.”Mutta on kehityksessä hyvääkin. Tulevaisuudessa tiedossa on siis ainakin ala, jossa töitä on aina tarjolla eikä yt-neuvotteluja todennäköisesti pidä pelätä.”Tekemistä riittää varmasti. Se on hyvä tietää niille, jotka suunnittelevat työuraa”, Rissanen sanoo.ja palvelujen tarpeen kasvuun pitäisi Rissasen mukaan nyt alkaa aktiivisesti valmistautua.”Suomen yli 80-vuotias väestö kaksinkertaistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Heitä on nyt 30 000 ja kymmenen vuoden päästä 60 000”, hän kuvaa.Kokonaiselinajan odote kasvaa siis koko ajan, mutta toiminnallisen elinajan odote ei kasva samassa tahdissa. Tästä seuraa se, että eliniän loppuun tulee enemmän vuosia, jolloin apua tarvitaan, oli se sitten terveydenhoitoa tai sosiaalipalvelua.”Elinajan odotteen kasvu lisää ilmeisesti myös jokaisen yksilön kohdalla palveluntarvetta. Toisaalta yksilöitä jotka ovat lähellä elinkauden loppupäätä, on kohta paljon enemmän, koska meillä on tällainen ikärakenne.”Rissanen pitää todennäköisenä, että Suomessa asuvat ihmiset ja suomalaiset ylipäänsä eivät riitä työvoimatarpeen kattamiseksi. Ikäluokat pienenevät ja työikään tulevien ikäluokkien koko on pienempi kuin sieltä poistuvien.”Mistä saadaan ihmiset tekemään työtä? Luulen, että me emme pärjää Suomessa asuvilla vaan meidän pitää ruveta tuomaan ihmisiä töihin ulkomailta. Mutta miten se sitten tehdään ja löytyykö siihen poliittista tahtoa?”