Kotimaa

Alavuden henkirikoksesta epäilty mies kuoli sairaalassa, ampumisen taustalla oli luultavasti mustasukkaisuus

Alavudella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

perjantaina tapahtuneen henkirikoksen epäilty tekijä on kuollut, tiedottaa Pohjanmaan poliisi.Poliisin mukaan vuonna 1978 syntynyt paikkakuntalainen mies ampui kotipihallaan toista, samana vuonna syntynyttä paikkakuntalaista miestä Rimmintiellä Alavudella. Ammuttu mies kuoli heti.Tämän jälkeen epäilty ampui pihalla ollutta entistä vaimoaan, joka haavoittui vakavasti. Hän sai vakavia vammoja ampumisesta ja on yhä sairaalahoidossa.Tekojen jälkeen epäilty ampui itseään. Hän kuoli vammoihinsa sairaalassa seuraavana päivänä.Poliisi kertoo, että alustavien tietojen mukaan teon motiivi on ollut mustasukkaisuus.sai ilmoituksen Rimmintiellä tapahtuneesta ampumisesta hätäkeskuksen kautta perjantaina noin kello 20.30 aikaan. Ampuminen tapahtui epäillyn tekijän omakotitalon pihalla keskusta-alueen ulkopuolella. Ilmoituksen teki ulkopuolinen henkilö.Poliisi tiedotti aiemmin tutkivansa ampumista murhana, murhan yrityksenä sekä ampuma-aserikoksena.