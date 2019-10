Kotimaa

Poliisi epäilee 53-vuotiaan miehen murhanneen vaimonsa sunnuntaina Lahdessa

epäilee sunnuntaina Lahden Ala-Tonttilankadulla tapahtuneesta surmatyöstä 53-vuotiasta miestä. Poliisi kertoo maanantaisessa tiedotteessaan, että mies asuu Kymenlaaksossa.Miehen epäillään ampuneen 38-vuotiaan vaimonsa.Tapahtumapaikalla ampumistapauksen selvittämiseen osallistui useita poliisin partioita ja ensihoidon yksiköitä.mukaan rikoksesta epäilty otettiin kiinni vain muutamia minuutteja hälytyksestä tapahtumapaikan läheisyydestä. Poliisi on takavarikoinut epäillyn tekovälineen.Esitutkinta on käynnissä, ja rikoksesta epäillyn miehen ja todistajien kuulustelut on aloitettu.Poliisi esittää alkaneen viikon aikana miestä vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä murhasta.Poliisi pyytää asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä puhelinnumeroon 0295 414 222 tai sähköpostilla vihjeet.hame@poliisi.fi