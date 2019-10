Kotimaa

Sokean piti tunnistaa VR:n verkkokaupassa kuvat patsaasta, muuten lippua ei irronnut: ”Se on valitettavan vaik

”Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ojala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

VR:n

Lehtisen