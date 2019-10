Kotimaa

Käräjäoikeus hylkäsi kahden virolaismiehen syytteet yli sadan miljoonan euron rahanpesusta

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

käräjäoikeus hylkäsi kahden virolaismiehen syytteet jutussa, joka liittyi Venäjän Karjalan moottoritien suunnitteluhankkeeseen. Syyttäjä vaati miehille vankeusrangaistusta yli sadan miljoonan euron törkeästä rahanpesusta.Käräjäoikeuden mukaan ei ollut riittävästi näyttöä siitä, että rahat olisivat olleet alkujaan peräisin rikollisesta toiminnasta. Siksi syyte rahanpesusta on oikeuden mukaan hylättävä.”Esirikoksesta eli siitä, että nyt kysymyksessä olevat (...) 135 miljoonaa euroa olisivat olleet peräisin rikollisesta toiminnasta, on jäänyt varteenotettava epäilys. Asiassa ei ole näytetty esirikoksen toteutumista rahanpesurikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla”, oikeus toteaa ratkaisussaan.oli virolaismiesten mukaan tarkoitettu Venäjän Karjalan niin sanottuun Äänisen moottoritien suunnitteluhankkeeseen. Syyttäjä katsoi, että rikoksella tehtyä venäläisrahaa kierrätettiin suomalaisfirman kautta kolmansiin maihin.Käräjäoikeuden mukaan riidatonta on se, että rahat ovat peräisin yhtiöiltä, joilla on ollut tilit OOO Investitsionnyi Sojuz -nimisessä venäläispankissa. Syyttäjä luonnehti pankkia järjestäytyneen rikollisryhmän organisoimaksi.Venäjällä aiemmin annetussa tuomiossa pankkiin liittyviä henkilöitä on tuomittu laittoman pankkitoiminnan harjoittamisesta. Helsingin käräjäoikeuden mukaan tässä tuomiossa ei kuitenkaan ole todettu, että pankkiin suoritetut varainsiirrot olisivat olleet laittomia tai että rahojen alkuperä olisi rikollinen.