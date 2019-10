Kotimaa

Kela: Lähes 15 000 eläkeläistä jäänyt ilman takuueläkettä, vaikka olisivat siihen oikeutettuja

mukaan Suomessa on lähes 15000 pienitulosta eläkeläistä, jotka eivät ole hakeneet takuueläkettä, vaikka olisivat siihen oikeutettuja. Kela aikoo selvittää rekisteritiedoistaan, keille takuueläke kuuluisi, ja ottaa heihin yhteyttä.Asiakkaiden ei toisin sanoen tarvitse tehdä mitään, vaan he voivat vain odottaa Kelan yhteydenottoa.Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle vähintään 784,52 euron kuukausieläkkeen, jos hänellä ei ole muita eläketuloja tai niiden määrä on enintään 777,84 euroa.takuueläkkeestä astui voimaan vuonna 2011. Takuueläkkeeseen on sen jälkeen tehty tasokorotuksia, joiden myötä se koskee nykyisin aiempaa useampia ihmisiä.Elokuun lopulla takuueläkkeen saajia oli hieman yli 103 500. Keskimääräinen takuueläke oli 179 euroa kuukaudessa.