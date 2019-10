Katri, 37, lauloi vauvalleen yötä päivää ja itki syljettyjen luomusoseiden perään – perfektionismi on suurin syy vanhempien uupumiseen, tutkimus kertoo

Kotimaa

Katri, 37, lauloi vauvalleen yötä päivää ja itki syljettyjen luomusoseiden perään – perfektionismi on suurin s

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olin hullu ylisuorittaja. Koin roolini äitinä hirveän luontaiseksi, mutta uuvuin paineisiin.”

Suomalaisvanhempien

”Vaikuttaa siltä, että äidit vaativat itseltään enemmän kuin isät.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläinen

”Pumppasin maitoa ja itkin, koska maailman terveysjärjestö WHO suosittaa kahden vuoden imetystä.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vanhemmuudesta on tullut kilpailun ja suoriutumisen kohde.”

Täydellisyyteen

Vanhemmuuden

”Täydellisyyteen pyrkivän vanhemman voi olla hyvin vaikea pyytää neuvolassa apua.”

Suomessa

”Pitäisi miettiä, miten vanhempia voi opettaa ottamaan rennommin ja miten äitien syyllisyyttä voisi vähentää.”

Myös