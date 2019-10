Migri vähentää väkeään ja uhkaa lomautuksilla, jotka sulkisivat sen kaikki palvelut – virasto on ollut koko vuoden ”hattu kourassa pyytämässä rahaa”

Kotimaa

Migri vähentää väkeään ja uhkaa lomautuksilla, jotka sulkisivat sen kaikki palvelut – virasto on ollut koko vu

Maahanmuuttovirasto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Migrissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vähennykset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lomautukset

Aiemmin

Viime aikoina

Valmisteilla