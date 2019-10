Kotimaa

Päiväkoti evakuoitiin Kangasalla kaasuvuodon aiheuttaman räjähdys­vaaran vuoksi

Kangasalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liutussa Pirkanmaalla tapahtui maanantaina kaasuvuoto, kun kaivinkone katkaisi kaasuputken Liutun päiväkodin pihassa. Vuoto aiheutti räjähdysvaaran ja alue eristettiin, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos tiedotteessa.Päiväkodista evakuoitiin 38 lasta ja 11 aikuista.”Päiväkodin pihalla ollut kaivinkone teki maansiirtotöitä ja katkaisi putken vahingossa. Putkesta pääsi purkautumaan maakaasua, joka aiheuttaa räjähdys- ja tulipalovaaran”, kertoo päivystävä palomestari Pirkanmaan pelastuslaitokselta.Pelastuslaitos sai tehtävästä hälytyksen kello 12.45. Palomestarin mukaan päiväkoti evakuoitiin välittömästi.”Vuotanut kaasu on aina merkittävä riski ja nyt vuoto tuli juuri päiväkodin pihaan.”saatiin pelastuslaitoksen mukaan suljettua nopeasti ja Kangasalan lämpö jäi hoitamaan jälkitoimenpiteet.”Tilanne on tällä hetkellä ohi. Vuoto on suljettu ja kaasu on haihtunut. Kaasulinjan katkeamisen vuoksi päiväkodin lämmitysjärjestelmä on toistaiseksi poikki”, kerrotaan pelastuslaitokselta.Päiväkodista evakuoidut lapset ja aikuiset ovat päässeet palamaan päiväkodin tiloihin.Päivystävä palomestari arvioi, että vastaavat kaasuvuoto-onnettomuudet ovat vähentyneet vuosien aikana.”Suomessa vastaavia sattuu ehkä kymmenkunta vuodessa. Kyllä ne vähentyneet ovat, mutta vahinkoja sattuu aina välillä.”