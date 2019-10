Kotimaa

Suomalaisperhe haluaisi adoptoida aikuisen turvapaikanhakijan, mutta laki ei sitä salli

Irakilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noroviidat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bayati tuli

Vähitellen

Noroviidat

Noroviidat

Adoptiolaki

Adoptoitavan

Bayati