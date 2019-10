Suomen väestön ennustetaan kutistuvan, mutta onko se välttämättä huono asia? ”Hyvinvointia voi luoda muutenkin kuin jatkuvalla kasvulla”

Kotimaa

Suomen väestön ennustetaan kutistuvan, mutta onko se välttämättä huono asia? ”Hyvinvointia voi luoda muutenkin

Tilastokeskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/tyttimaatta/status/1178604861098778624

Määttä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Määtälläkään