Kotimaa

Rajavartiolaitos sopi seitsemän uuden rannikko­vartioveneen hankinnasta

Rajavartiolaitos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kertoi tiistaina sopineensa seitsemän uuden rannikkovartioveneen hankkimisesta. Hankinnan yhteishinta on 22 miljoonaa euroa, joten yhden veneen hinnaksi tulee reilut kolme miljoonaa euroa.Veneet ovat pituudeltaan noin 20 metrisiä. Rajavartiolaitoksen mukaan niiden avulla on tarkoitus ”vastata kasvaviin toimintaympäristön haasteisiin kaikissa merellisissä tehtävissä kaikkina vuodenaikoina”.Samalla Rajavartiolaitos luopuu 1970–90-luvuilta peräisin olevista veneistä. Uudet veneet valmistuvat vuosien 2020 ja 2023 välillä.Rajavartiolaitos teki sopimukset veneistä Uudenkaupungin Työvene oy:n kanssa. Hankintaan on saatu rahoitusta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahastosta. Veneitä voidaan käyttää myös EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin operaatioissa.