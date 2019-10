Kotimaa

Joka neljäs lapsiperhe kitkuttelee toimeen­tulon rajalla, ja se kuormittaa sekä vanhempia että lapsia

Joka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhempien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006266211.html

Tutkimuksessa