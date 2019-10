Kotimaa

Aseluvan nettihaku viivästyy jälleen: ”Poliisi tekee mieluummin hyvän kuin puolinaisen uudistuksen”

Mahdollisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aseluvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

käyttö voivat johtaa luvan menettämiseen

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005601432.html

Suomessa