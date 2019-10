Halpoja lounaita ja seuranhakua poliisin virkapuvussa – Poliisin eettinen kanava on paljastanut pieniä pulmia mutta ei järisyttäviä väärinkäytöksiä

Kotimaa

Halpoja lounaita ja seuranhakua poliisin virkapuvussa – Poliisin eettinen kanava on paljastanut pieniä pulmia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Eettinen kanava on yksi keino sisäisen valvonnan tehostamiseksi.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006155245.html

Kun työntekijä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokonaan aiheettomia, jopa huumorimielessä tehtyjä on ilmoituksista noin 15 prosenttia.

Tänä vuonna

Poliisijohto

Ilmoitusten

50 prosentin alennus on sopimaton. Se syö uskoa poliisin puolueettomuuteen.