”Saattaa mennä viikkokausia, ettei käy ketään” – Muoniolainen kalastaja Jopi Saari on asunut vuosikymmeniä lähes täydellisessä eristyksessä ilman puolisoa tai ystäviä, ja hänen kaltaistensa määrä kasvaa

Sukunsa viimeinen Kalastaja Jopi Saari on sukunsa viimeinen asukas Martinniemen tilalla Jerisjärven Isosaaressa Muoniossa. Väki ympäriltä on kaikonnut, mutta Saari ei ole koskaan kaivannut pois kotisaareltaan, jossa on asunut ikänsä. Yli 10 000 suomalaista asuu Saaren tavoin lähes täydellisessä eristyksessä, ja heidän määränsä kasvaa jatkuvasti.