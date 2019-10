Kotimaa

Lääkärikopteri­toiminnan uudistamisesta kytee monitahoinen riita, jonka keskiössä on raha

Loanheittoa,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pähkäily

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi tilanne on herkkä juuri nyt?

Lääkärikopterit

Asiantuntijat

Pystyykö Finnhems muuttumaan lentoyhtiöksi, jonka toiminta on poikkeuksellisen tarkasti säädeltyä?

Minkä takia Finnhems pitäisi valtiollistaa ja yhtiön tulisi ostaa koptereita?

Vyyhdin

Päätöksillä

Oikaisu 19.10. klo 11.27: Toisin kuin jutussa kerrottiin, Finnhems ei vienyt operaattoreita kahta kertaa välimiesmenettelyyn. Toisella kerralla operaattori nosti kanteen, jonka jälkeen Finnhems nosti vastakanteen.