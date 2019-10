Kommentti: Lääkärikopterit nauttivat pohjoiskorealaisista suosiolukemista, ja siksi poliitikot eivät puhu toimintaa vastaan

Kotimaa

Kommentti: Lääkärikopterit nauttivat pohjoiskorealaisista suosiolukemista, ja siksi poliitikot eivät puhu toim

Lääkärihelikopteri­toiminnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helikopterien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy