Lääkäri Esti Laaksonen lopetti lääkekannabisreseptien kirjoittamisen, sillä hän ei ehtinyt enää hoitaa muita potilaita – ”Koko Suomi kaatui minun vastaanotolleni”

Tästä on kyse

Useita erilaisia kannabislääkkeitä



Suomessa lääkekannabiksen käyttö on ollut lääkärin määräämänä sallittua vuodesta 2008 alkaen.



Käytössä olevista lääkekannabisvalmisteista myyntilupa on Sativex-nenäsumutteella, joka on tarkoitettu MS-tautia sairastavien lihasjäykkyyden hoitoon. Lupa myönnettiin vuonna 2012.



Lisäksi myyntilupa on lasten epilepsian hoitoon tarkoitetulla cbd:llä, johon on eristetty kannabiskasvista yksi molekyyli. Fimean mukaan lääkekannabis-käsite antaakin väärän kuvan tämän ryhmän lääkkeistä, koska lääkkeet poikkeavat toisistaan niin paljon.



Fimean erityisluvalla voi saada valmisteita, jotka sisältävät kuivattua kannabiskasvin kukintoa. Näiden annostelutapa on yleensä teenä tai höyrystettynä.



Erityislupia on myönnetty muun muassa MS-tautiin, Parkinsonin tautiin, vaikeaan reumaan, aidsiin ja syöpään.



Kannabista kivunlievittäjänä tutkitaan maailmalla yhä enemmän. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on meneillään kannabistutkimuksia vastauksena opioidien väärinkäytön aiheuttamaan epidemiaan.