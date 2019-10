Kotimaa

Liperissä kaksi autoa kolaroi, vakavia loukkaantumisia

Pohjois-Karjalassa Liperissä on sattunut kahden henkilöauton kolari. Pelastuslaitoksen ja poliisin mukaan autoissa olisi tämän hetken tietojen perusteella ollut kolme ihmistä. Poliisin mukaan kolarissa on sattunut vakavia loukkaantumisia.

Kolari tapahtui Polvijärventiellä Ylämyllyllä moottoritien ylittävän sillan kohdalla hieman ennen aamukuutta.



Pelastustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Tie onnettomuuspaikalla on suljettu.