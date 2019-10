Moni vanhus siirretään terveyskeskuksen vuodeosastolle kuolemaan: Jatkossa yhä useampi hoitaja koulutetaan kuolevan hoitoon

Kotimaa

Moni vanhus siirretään terveyskeskuksen vuodeosastolle kuolemaan: Jatkossa yhä useampi hoitaja koulutetaan kuo

Elämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Passi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Tarkkaa

Diak Areena järjestää Hyvä kuolema -seminaarin keskustakirjasto Oodin Maijansalissa keskiviikkona 23.10. klo 18–20.