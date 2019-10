Kotimaa

Kukaan ei jaksaisi seurata brexit-uutisointia ilman median rummuttamia kauhu­skenaarioita

tulee, jos on tul­lakseen. Viime viikkoina neuvot­telut ovat vuoroin kariu­tuneet, vuoroin taas ihmeell­isesti heränneet henkiin. Aika on juossut loppuun tai sitten sitä yhtäkkiä onkin jatko­neuvotteluihin.Brexit-uutisointi on niin Britanniassa kuin Suomessakin ollut mediapeliä, jossa ihmiset on saatu kuukaudesta toiseen seuraamaan tiedostusvälineitä, jotka eivät ole oikeastaan voineet muuta sanoa kuin että kaikki on edelleen auki, niin kuin tähänkin asti.Tällaista pattitilannetta tuskin kukaan olisi jaksanut kauan seurata ilman kauhuskenaarioita, joiden toteutuminen on ollut äärimmäisen epätodennäköistä. Britanniassa elää ja työskentelee suuri määrä ihmisiä EU-maiden ulkopuolelta: ei Britannia ole karkottamassa kaikkia ulkomaalaisia ja kyllä maahan brexitin toteutuessakin edelleenkin pääsee niin töihin kuin opiskelemaankin.Eu-kansalaisten kohdalla tulisi toki lisää byrokratiaa, mutta ei turisti jatkossakaan seiso viisumi kourassa rajatarkastusjonossa. Ja passi on tähänkin asti tarkastettu, koska Britannia ei kuulu Schengen-alueeseen.Jos ero tapahtuisi 31.10. ilman sopimusta, no-dealinä, se toki aiheuttaisi hetkellistä sekavuutta. Mutta no-deal on erittäin epätodennäköinen vaihtoehto – todennäköinen se on vain medioissa, joiden on pidettävä potentiaalinen lukijakunta hereillä ja valppaana seuraamassa uutisia päivästä toiseen.kauhuskenaarioiden tarjoilusta on tullut yleistä medioissa muutenkin. Ihmiset valetaan täyteen epävarmuutta ja huolta, koska kaupallisen median on saatava mielenkiinto kohdistumaan juuri heidän tuotteeseensa. Valtiollisetkin mediat on pantu toimimaan samalla kilpailuperiaatteella.Järkyttävät tulevaisuus- ja miksei nykyisyyskuvatkin tulvivat aamiaispöytäämme, pitävät meitä tovin otteessaan ja sitten katoavat, ilman että me oppisimme näistä toistuvista kokemuksista jättämään sensationalismin omaan arvoonsa.Ei maailmassa kaikki ole hyvin eikä meidän pidä tuudittautua väärään turvallisuudentunteeseen. Mutta yhtä epäviisasta on vakuuttaa itsensä siitä, että pahin aina toteutuu.tuntuu, että kyse on perimmiltään ihmisten ajanvietteestä: kun elää Suomessa tai Länsi-Euroopassa suhteellisen suojattua elämää, on varaa siihen ylellisyyteen, että voi järkyttyä kaikesta kauheasta, joka odottaa kulman takana. Ja kun yksi aihe ei enää saa järkyttymään, media onkin jo tarjoamassa uutta elämysseikkailua kauhujen maailmaan.Brexit tulee. Mutta maailma jatkaa kulkuaan.