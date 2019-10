Kotimaa

Hirvi rusentaa auton hetkessä – Raju kolari tallentui videolle Salossa

Mistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Videolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hirvikolarivideo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Näin toimit joutuessasi eläinkolariin