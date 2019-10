Jätevesiremontti tekemättä arviolta 100 000 kiinteistössä: ”Aika paljon valvonta perustuu siihen, että naapuri valvoo”

Kotimaa

Jätevesiremontti tekemättä arviolta 100 000 kiinteistössä: ”Aika paljon valvonta perustuu siihen, että naapuri

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratsioita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ympäristöministeriön