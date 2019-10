Kotimaa

Suomalaisten elinajanodote jatkaa nousuaan: Tytöt ovat jo ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa tasoissa

Vastasyntyneiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkärikirja

elinajanodote piteni niin suomalaispojilla kuin -tytöillä viime vuonna. Poikien elinajanodote piteni 0,2 vuodella 78,9 vuoteen. Tyttöjen elinajanodote piteni 0,1 vuodella 84,3 vuoteen.Elinajanodote on pidentynyt suomalaislapsilla huimasti 40 vuodessa. Vuonna 1971 poikien elinajanodote oli reilut 65 vuotta ja tyttöjen hieman alle 75 vuotta.Elinajanodote on tilastollinen termi, joka kuvaa tietyn ikäisen ryhmän keskimääräistä kuolinikää. Sitä voi kutsua myös keskimääräiseksi eliniäksi.Pojat ovat kirineet elinajanodotteessa tyttöjä kiinni, ja sukupuolten välinen ero oli viime vuonna 5,4 vuotta. Vielä 1970-luvun loppupuolella ero oli yhdeksän vuotta.Myös eläkeikäisten suomalaisten elinajanodote on pidentynyt vuosikymmenten aikana. Viime vuonna 65-vuotiaiden miesten elinajanodote oli 18,4 vuotta, kun se oli vuonna 1988 13,5 vuotta. Saman ikäisten naisten elinajanodote on pidentynyt saman ajanjakson aikana 4,3 vuodella 21,8 vuoteen.Duodecimin mukaan elinajanodote antaa vääristyneen kuvan todennäköisestä eliniästä, sillä elinajanodote ei ota huomioon väestön terveydentilan jatkuvaa parantumista. Todennäköisesti siis valtaosa viime vuonna syntyneistä lapsista elää elinajanodotteen ohi.Elinajanodotteen avulla voidaan verrata eri kansakuntien terveyttä toisiinsa. Siihen vaikuttavat voimakkaimmin lapsuudessa ja työiässä tapahtuvat kuolemat. Erityisesti lapsikuolleisuuden muutokset vaikuttavat elinajanodotteeseen.Suomalaisten elinajanodote on kasvanut 30 vuodessa eniten verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomalaisnaiset ovat nousseet samalle tasolle Ruotsin ja Norjan kanssa. Kaikissa maissa naisten elinajanodote oli viime vuonna reilut 84 vuotta.