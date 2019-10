Kotimaa

Poliisilla uutta tietoa Turun vuoden 2002 arvokuljetusryöstön yrityksestä: yksi epäilty vangittu

Varsinais-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Prisman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

käräjäoikeus vangitsi tänään perjantaina miehen, jonka epäillään liittyvän Turussa vuonna 2002 tapahtuneeseen arvokuljetusryöstöön.Poliisin tiedotteen mukaan miestä epäillään törkeästä ryöstön yrityksestä ja kahdesta murhan yrityksestä. Käräjäoikeus tekee lopullisen arvion miehen syyllisyydestä mahdollisessa pääkäsittelyssä.Lounais-Suomen poliisi otti miehen kiinni keskiviikkona. Poliisin mukaan 1970-luvulla syntyneen miehen epäillään kuuluvan järjestäytyneeseen rikollisjengiin.”Poliisi pääsi epäillyn jäljille peruspoliisityöllä, vanhaa ja uutta tietoa yhdistelemällä. Tutkinnassa on selvinnyt, että tekijöillä on ollut etukäteistietoa arvokuljetusauton rakenteesta ja suojauksesta.”, poliisi kertoo.pihalla Turussa vuonna 2002 tapahtunut arvokuljetusryöstön yritys on poliisin mukaan poikkeuksellinen tapaus Suomen rikoshistoriassa.Neljä tai viisi naamioitunutta ja konetuliasein varustautunutta ihmistä yritti tuolloin murtautua arvokuljetusautoon Prisman pihalla. Epäillyt pakenivat paikalta ennen poliisin tuloa Chevrolet Chevy Van -merkkisellä autolla. Pakomatkallaan epäillyt ampuivat poliisia kohti ja levittivät tielle ajoesteitä.Poliisi otti tapauksen uudelleen tutkintaan toukokuussa ja kertoo nyt saaneensa lukuisia vihjeitä, jotka ovat edesauttaneet tutkintaa.”Kyseessä on suunnitelmallinen ja ammattimaisesti organisoitu teko, joka aikoinaan oli erittäin vaarallinen sekä sivullisia että poliisia kohtaan.”Poliisin mukaan tapauksen tutkinta jatkuu, eikä poliisi kerro tapauksesta tässä vaiheessa enempää.