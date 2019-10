Kotimaa

Asunnonomistajille suunnitteilla jopa tuhansien eurojen avustus energiaremonttiin

korjaamiseen energiatehokkaammaksi suunnitellaan uutta avustusta, kertoo ympäristöministeriö. Tavoitteena on vähentää asumisen ilmastopäästöjä.Avustusta voisivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, omakoti- ja paritalojen omistajat sekä valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa.Määrä olisi enintään 20 prosenttia korjaustyön arvonlisäverottomista kustannuksista. Kaikki korjaushankkeen kustannukset voitaisiin laskea kokonaiskustannuksiin.tahansa ratkaisu kelpaisi, esimerkiksi rakennuksen eristysten parantaminen, aurinkopaneelit tai öljylämmityksestä luopuminen.Yhteensä rahaa olisi jaossa 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022.Kyseessä on asetusluonnos, joka on nyt lausuntokierroksella.