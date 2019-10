Emmi Lemettinen sai aikanaan rippilahjaksi haulikon, ja nyt 3-vuotias Ahti oppii äidin mukana lintumetsällä, mistä ruoka tulee

Kotimaa

Emmi Lemettinen sai aikanaan rippilahjaksi haulikon, ja nyt 3-vuotias Ahti oppii äidin mukana lintumetsällä, m

Syksyinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lemettiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joillekin

Kun

Nyt

”Aina lapset eivät tiedä, mistä maitokaan tulee.”

Silti

”Yleensä kaadot ovat niin siistejä, että eläin ei kärsi, kun se lopetetaan.”

Lemettisten

Viime

Emmi

”Se ei todellakaan ole vain sitä, että mennään metsään ja ammutaan joku eläin.”