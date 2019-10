Kotimaa

Maanteillä siirrytään talvisiin nopeusrajoituksiin huomisesta alkaen

Maanteillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

aletaan siirtyä alennettuihin nopeusrajoituksiin tiistaista alkaen. Talven ja pimeän ajan nopeusrajoitukset ovat käytössä koko maassa viikonloppuun mennessä. Nopeusrajoitusten muutokset koskevat valtaosaa Suomen maanteistä ja moottoriteistä.Näin tiedotti Väylä eli entinen Liikennevirasto maanantaiaamuna. Väylä vastaa valtion tieverkon kehittämisestä ja kunnossapidosta.Talven ajaksi nopeusrajoitukset lasketaan maanteillä yleensä 80 kilometriin tunnissa. Joillakin tieosuuksilla nopeusrajoitus lasketaan 70 kilometriin tunnissa. Alempiin nopeuksiin vaikuttavat muun muassa tien huono kunto tai liikenteen suuri määrä.Sadan kilometrin nopeusrajoitus jää voimaan pääasiassa keskikaiteella varustetuilla teillä ja muilla pääteiden osuuksilla, joissa ajosuunnat on erotettu toisistaan. Myös joillakin vähäliikenteisistä teistä sadan kilometrin rajoitus säilyy talvellakin.moottoriteillä rajoitukset lasketaan talven ajaksi 120 kilometristä sataan kilometriin tunnissa.Tästä poikkeuksena ovat tieosuudet, joilla on käytössä vaihtuvat nopeusrajoitukset. Näillä teillä on mahdollista pitää marraskuun loppuun saakka korkeammat rajoitukset hyvällä kelillä ja valoisaan aikaan. Vaihtuvia nopeusrajoituksia on esimerkiksi valtateillä 1 ja 7.Takaisin kesänopeuksiin Suomessa siirrytään maalis-huhtikuun taitteessa, jolloin päivät taas pitenevät ja ajokelit paranevat.Väylä muistuttaa, että liikennemerkkien lisäksi myös muut liikennesäännöt säätelevät suurinta sallittua nopeutta.Tieliikennelaki velvoittaa kuljettajan ottamaan huomioon muun muassa sääolot, tien kunnon, näkyvyyden ja liikenneolosuhteet. Väylä huomauttaa, että joskus turvallinen ajo tarkoittaa huomattavasti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallii.