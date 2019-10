Kotimaa

Turun arvokuljetus­ryöstön yrityksestä epäilty tuomittu samassa huumejutussa liivijengiläisten kanssa

vuoden 2002 arvokuljetusryöstön yrityksestä epäillyllä 44-vuotiaalla espoolaismiehellä on taustaa huumausainerikollisuudesta, käy ilmi tuomioistuinten asiakirjoista.Hänet on vuonna 2007 tuomittu vankilaan samassa huumejutussa usean korkean profiilin rikollisen kanssa.Käräjäoikeuden mukaan mies hankki syksyllä 2006 neljän kilon amfetamiinierän Virosta ja piilotti sen maastokätköön Helsingissä.Amfetamiinierä oli oikeuden mukaan menossa Natural Born Killers -jengiläisille (NBK). Yksi jutussa tuomituista on viranomaisten mukaan nykyään United Brotherhoodin johtaja.