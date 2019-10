Kotimaa

Kuopion kouluhyökkääjä on siirretty Hämeenlinnan vankisairaalaan hoidettavaksi

Kuopion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006258684.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006259066.html