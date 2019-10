Kotimaa

Perätön Facebook-kirjoitus sikojen kaltoin­kohtelusta teurastamolla tuli kalliiksi kirjoittajalle: Oikeus määr

Perättömäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuljetusliikkeen

Käräjäoikeuden

todettu Facebook-kirjoitus sikojen kaltoinkohtelusta tuli kalliiksi kirjoittajalle. Nainen väitti kirjoituksessaan havainneensa sikojen kaltoinkohtelua HKScanin teurastamolla Forssassa viime vuoden lokakuussa.Kirjoitus herätti laajaa huomiota sosiaalisessa mediassa viime syksynä.Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi torstaina 47-vuotiaan naisen kunnianloukkauksesta 30 päiväsakkoon. Niistä kertyy maksettavaa yhteensä 990 euroa.Lisäksi oikeus määräsi hänet maksamaan kuljetusliikkeen edustajalle 4 900 euroa korvauksia kärsimyksestä, ansionmenetyksistä, psyykkisestä haitasta ja muista aiheutuneista kuluista. Naisen on maksettava myös 6 000 euroa kuljetusliikkeen edustajan oikeudenkäyntikuluja.Sakoista sekä asianomistajalle maksettavista korvauksista kertyy maksettavaa yhteenä 11 890 euroa.kertoi viime vuoden lokakuussa Facebook-kirjoituksessaan tapahtumista HKScanin teurastamon tuntumassa. Hän oli tuolloin ulkoiluttamassa koiriaan teurastamon ohi kulkevalla reitillä.Nainen kirjoitti Facebookissa, että kuljetusliikkeen edustaja oli hakannut kuljetuksen purkuvaiheessa sikoja ajolevyllä ja karjunut niille. Kirjoitukseen oli liitetty valokuva teuraskuljetusautosta niin, että siitä näkyi kuljetusliikkeen nimi.Oikeudessa nainen sanoi katselleensa teuraskuljetusautoa noin 25 metrin päästä. Hän näki, että paikalla oli mies ja että jokin läpyskä viuhui.Nainen kertoi myös kuulleensa läsähdyksen, sian kiljuntaa sekä useiden sikojen rytinää rekan seinää vasten. Nainen kertoi huutaneensa, että ”lopeta se sikojen hakkaaminen saatanan kusipää”.Huudon jälkeen äänet olivat hiljenneet, ja nainen lähti pois. Hän soitti tapauksen vuoksi muun muassa HKScanin kuljetuspäällikölle, Oikeutta eläimille -järjestölle ja valvontaeläinlääkärille.Soittojen jälkeen hän kirjoitti tilanteesta teurastamolla Facebookiin.Käräjäoikeuden mukaan naisen kertomus sikojen hakkaamisesta ja niille karjumisesta ei pitänyt paikkaansa. Tähän tulokseen oikeus tuli muun muassa kuljetusliikkeen edustajan ja Eviran valvontaeläinlääkärin kuulemisten perusteella.Tuomion mukaan myös videotalleentelta näkyi, että siat liikkuivat tilanteessa melko rauhallisesti ja niitä ohjattiin varsin kärsivällisesti. Mikään talleenteella ei oikeuden mukaan viitannut siihen, että sikoja ajettaisiin autosta ulos lyömällä tai karjumalla.edustaja kertoi oikeudessa ohjanneensa sikoja autosta pois eräänlaisella melalla. Se on ohut muoviläpyskä, joka on noin 30 senttiä pitkän varren päässä.Mies kertoi tarvittaessa läpsineensä sikoja muoviläpyskällä mutta ei lyönyt niitä. Muoviläpyskällä lyöminenkään ei miehen mukaan sattuisi sikoihin. Facebook-kirjoituksessa mainittua ajolevyä ei käytetty tilanteessa.Mies huomautti, että siat pitävät välillä kovaa ääntä, kun niitä ohjataan.Eviran valvontaeläinlääkäri valvoi tilannetta paikalla. Hän sanoi oikeudessa, ettei tilanteessa tapahtunut mitään epäasiallista.mukaan on mahdollista, että nainen kuuli sikojen ääntä ja näki kuljetusajoneuvon ikkunassa liikettä.Oikeus pitää kuitenkin naisen menettelyä ylireagointina. Hänen olisi pitänyt ymmärtää, etteivät hänen johtopäätöksensä ja Facebook-päivityksensä perustuneet tietoon.