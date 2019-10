Fakta

Jo sata epäilyä tuhkarokosta



Tuhkarokkoepidemia jatkuu edelleen Euroopassa. Sairastuneita on ollut varsinkin Ranskassa, Italiassa, Puolassa, Romaniassa ja Bulgariassa.



Tuhkarokko on palannut Albaniaan, Britanniaan, Kreikkaan ja Tšekkiin.



Tartuntojen määrä on vähentynyt Suomessa viime vuodesta, mutta tuhkarokkoepäilyjen määrä on kaksinkertaistunut viime vuoden 55:stä tämän vuoden yli 100:aan.



Tartuntoja saadaan etenkin matkalla. Tuhkarokkoa esiintyy jatkuvasti Aasiassa, Afrikassa, Lähi- ja Kaukoidässä sekä Oseaniassa. Epidemioita on myös suomalaisten suosikkikohteissa Intiassa, Thaimaassa ja Vietnamissa.