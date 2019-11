Kotimaa

Lidl-myymälän ovi on murjonut asiakkaita – 88-vuotiaalta rusentui rytäkässä reisiluu ja lonkan keinonivel

Huhtikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lidlin

Kyllästisen