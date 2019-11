Kotimaa

Poliisi: Neljä epäiltyä lasten ahdistelutapausta Nokialla

Sisä-Suomen poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nokian poliisi

on saanut torstaina ja perjantaina neljä erillistä ilmoitusta, joiden mukaan Nokialla olisi ahdisteltu lapsia eri tavoin.Torstaina kello kahdeksan aikaan aamulla alakouluikäinen tyttö oli menossa kouluun, kun nuori mies oli tullut keskustelemaan tytölle ja houkuttelemaan tätä sivummalle. Tyttö oli jatkanut matkaansa ja mies oli seurannut tyttöä polkupyörällä lähes koululle saakka. Tapahtuma sattui Vihnuskatu 26 kohdalla olevassa Starkin puistossa Nokialla.Toinen tapaus sattui myös torstaina aamupäivällä, kun alakouluikäisen tytön perässä kulkenut nuori mies oli tarttunut takaapäin tyttöön kiinni Kankaantaankadun ja Ilkantien välillä Nokialla. Tyttö oli huutanut ja päässyt tilanteesta pakoon. Poliisin mukaan nuorehko mies saattoi olla myös yläasteella oleva poika.Kolmannen ilmoituksen mukaan alakouluikäistä poikaa oli houkuteltu pakettiauton kyytiin Taivalkunnantiellä. Houkuttelija oli ollut mieskuljettaja, jolla oli poliisin mukaan iso tumma parta. Mies oli ollut poliisin mukaan ruumiinrakenteeltaan tukeva. Sisä-Suomen poliisi on saanut aiemmin syksyllä ilmoituksen vastaavasta tapauksesta, jossa pakettiautossa ollut mies oli pyytänyt lasta auton kyytiin.Neljännen ilmoituksen perusteella iäkkäämpi mies oli jutellut lapsille Nokian Nesteen läheisyydessä ja kertonut ostavansa näille karkkia. Mies oli myös sanonut lapsille, etteivät nämä saisi puhua asiasta kotona.pyytää havaintoja ja vinkkejä näihin tapauksiin liittyen numeroon 0295 445 888 tai sähköpostiin vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi. Poliisi muistuttaa, että vihjeitä tai arvailuja epäillyistä tekijöistä ei tule kirjoitella esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, vaan tiedot tulee lähettää poliisille.Poliisi muistuttaa, että mikäli vastaavista tapauksista tehdään havaintoja, on tilanteesta ilmoitettava hätänumeroon välittömästi.