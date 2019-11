Kotimaa

Nuoret ilmasto­aktivistit vaativat ministeri Li Anderssonilta toimia – ”Luulen, että 15-vuotias Li olisi ollut

Lisää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Andersson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Andersson