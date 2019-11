Työuupumusta, rahanpuutetta ja paperihommia – terveyskeskukset ovat historiansa suurimmassa kriisissä, sanoo Lääkäriliitto

Kotimaa

Työuupumusta, rahanpuutetta ja paperihommia – terveyskeskukset ovat historiansa suurimmassa kriisissä, sanoo L

Terveyskeskukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006279162.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveyskeskusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitus

Terveyden