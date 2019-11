Kotimaa

Kännykkäpelillä yritetään auttaa leikkausta pelkääviä lapsia: ”Lapsipotilaat ovat usein hyvin ahdistuneita”

Leikkaukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuunnittelija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Unisiepparia

Nordicedun

Unisiepparin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Unisiepparin

Kaikki