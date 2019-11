Kotimaa

Koululaiset jäävät loppuviikosta ilman lämmintä ruokaa Turussa, JHL:n lakko keskeyttää ruokapalvelut

Turun kaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

JHL:n

mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy