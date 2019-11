Kotimaa

Uusi opetus­suunnitelma mullistaa lukion: Yhteisenä tavoitteena hyvä ja sivistynyt ihminen

Lukioihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006087089.html

Uudistus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurssien tilalle opintopisteet

Laaja-alainen osaaminen

Painopistettä hyvinvointiin

Opinto-ohjausta lisätään

Yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa

Oppilaiden osallisuutta lisätään