Terveyskeskukset ruuhkautuvat turhaan: päivystykseen hakeutuu ihmisiä, jotka eivät saa muualta apua ongelmiinsa

Kotimaa

Terveyskeskukset ruuhkautuvat turhaan: päivystykseen hakeutuu ihmisiä, jotka eivät saa muualta apua ongelmiins

Päivystyspoliklinikoille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääketieteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveyskeskukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Isolauri