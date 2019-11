Kotimaa

Kolme loukkaantunut vakavasti kolarissa Lohjalla

Uudellamaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lohjalla tapahtuneessa kolarissa on loukkaantunut vakavasti kolme ihmistä, kertoo pelastuslaitos.Porintiellä sattui henkilöauton ja kuorma-auton välinen nokkakolari hieman kello yhden jälkeen iltapäivällä. Länsi-Uudenmaan poliisista kerrotaan, että onnettomuudessa oli osallisena yhteensä neljä henkeä, joista yksi ei loukkaantunut.Poliisin mukaan tiellä on yksi kaista käytössä ja henkilöautoille on käytössä kiertotie Seterinkulmantien kautta.Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii onnettomuuden syytä.